Fatih’te 7 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Fatih’te 1’i polis 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ait görüntüler ortaya çıktı.

Fatih Beyazıt Çadırcılar Sokak’ta iki grup arasında saat 10.00 sıralarında silahlı kavga çıktı. Kavgaya müdahale etmek isteyen 1 sivil polisin de aralarında bulunduğu 7 kişi yaralandı. Çatışmanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Çatışma esnasında polise ateş edildiği ve polisle birlikte çevredekilerin de ateş ettiği görülüyor. Yaralanan polis, çevredekiler ve meslektaşları tarafından çekilerek olay yerinden uzaklaştırılıyor.