Fatih’te 416 adet sikke ele geçirildi

Fatih’te tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 416 adet Roma, Yunan ve İslami dönem sikkeleri ile 16 adet ok ucu ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih’te ihbar üzerine yaptıkları çalışmalarda bir ikamette antik dönemlere ait tarihi eserler bulunduğunu tespit etti. 2 Aralık günü adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanırken, 416 adet Roma, Yunan ve İslami dönem sikkeleri ile yine aynı dönemlere ait 16 adet ok ucu ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında “2863 Sayılı Kanun’a muhalefet” suçundan adli işlem başlatıldı.