Fatih’te 4 katlı binanın çatısında korkutan yangın

Fatih’te 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Korkuya neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Fatih Molla Gürani Mahallesi Sadi Çeşmesi Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, olayı itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede söndürülen yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.