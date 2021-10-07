Fatih’te 3 milyon dolarlık gasp girişimi kamerada

Fatih’te silahlı saldırganlar, içerisinde 3 milyon dolar bulunan çantayla yürüyen iki kardeşi gasp etmeye çalıştı. Kardeşlerin canı pahasına para dolu çantayı koruduğu o anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz Pazartesi sabahı Laleli’de yaşandı. Çantalarında yaklaşık 3 milyon dolar bulunan iki kardeş, iş yerlerine gitmek için yürüdükleri sırada saldırıya uğradı. Çantayı taşıyan kardeşe silah doğrultan zanlılar, gasp girişiminde bulundu. Ancak canları pahasına gaspçılara direnen kardeşler, para çantasını korudu. Çantayı alamayan gaspçılar, olay yerinden kaçtı.

“Tutukluk yapınca vatandaş müdahale etti”

Olay anını anlatan esnaf İsmail Çekin, “3 kişi vardı. Silahla şahsa ateş etti. Tutukluk yapınca vatandaş müdahale etti. Kaçtılar. 3 milyon dolar vardı. Bir bağırtı sesi geldi. Biz bakınca kaçtılar. Şimdiye kadar böyle bir şey yoktu. Yabancı uyruklularmış. Daha önce dövizcilere de soygun girişiminde bulunmuşlar” dedi.

“Parayı almaya çalıştılar ama alamadılar”

Görgü şahitlerinden Kadir Karayel ise, “Sabah bu para ofislerine para valizini getirirken burada saldırı oldu. 2 kişi silahlıydı. Parayı almaya çalıştılar ama alamadılar. Panikleme oldu. Allah’a şükür bir yaralanma olmadı. Bu demek değildir ki hiçbir zaman olmayacak. Başka zaman olabilir. Bir iki aydır böyle şeyler var. Şimdiye kadar rahattı. Bankalar ve döviz büroları çoğaldı. Para olan yerde her zaman sıkıntı olur. 2-3 milyon dolardan bahsediyorlar” diye konuştu.

Gasp girişimi kamerada

Güpegündüz yaşanan gasp girişimi güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki gaspçı, sokakta çantayla yürüyen kardeşlere silah doğrultuyor. Buna rağmen çantayı vermeyen kardeşler, iş hanına kaçıyor. Çantayı alamayan gaspçılar da olay yerinden hızla uzaklaşıyor.