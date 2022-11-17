Fatih’te 3 katlı tarihi ahşap bina alev alev yandı. İçinde kimsenin yaşamadığı binada ölü veya yaralanan olmadı.

Yangın, saat 03.00 sıralarında Fatih Derviş Ali Mahallesi, Vaiz Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle üç katlı tarihi ahşap bina yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlerin sardığı binaya kısa sürede müdahale etti. Ahşap binayı saran alevleri itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından söndürebildi. Binada kimsenin yaşamaması ve kapalı olması olası bir faciayı önledi. Yangında ölü ve yaralı bulunmazken tarihi bina küle döndü.