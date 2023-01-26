Fatih’te 3 katlı bina alev alev yandı, 1 vatandaş camdan atlayarak kurtuldu

İSTANNBUL (İHA) - Fatih’te 3 katlı bina henüz bilinmeyen bir sebeple alev alev yandı. Bir vatandaş camdan atlayarak kurtuldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.