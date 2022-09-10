Fatih’te 3 kadın ve 3 çocuğa arabanın çarptığı dehşet anları kamerada

Fatih’te bebek arabası ve 2 çocukla yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kadına aracın çarptığı dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı.

Fatih Adnan Menderes Bulvarı’nda dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada, bebek arabası ve 2 çocukla yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kadına araç çarpmıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede önlem almış, sağlık ekipleri ise yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırmıştı. Dehşete düşüren kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada kadınların bebek arabası ve çocuklarla birlikte yolun karşısına geçmeye çalıştığı ve aracın çarpmasıyla savruldukları görülüyor.