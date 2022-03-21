Fatih’te 2 katlı tarihi yapı alevlere teslim oldu

Fatih’te 100 yıllık olduğu öğrenilen 2 katlı metruk ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, 09.30 sıralarında Fatih Haseki Sultan Mahallesi Topçu Emin Çıkmazı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan tarihi 2 katlı metruk ahşap binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın esnasında tarihi binanın bazı kısımlarında alevler yükseldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Çevre sakinleri ise yangın sonrası binadan 4 kişinin kaçtığını ve yangını madde bağımlı şahısların çıkardığını iddia etti.

Binanın içinde sürekli madde bağımlılarının olmasından şikâyet eden mahalle sakinlerinden Hüseyin Aktuğ, “Sahibi geldi sonra muhtara gittiler. Muhtar dedi ki ’Anıtlar Kurulu yapmıyor. Başka yapacağımız bir şey yok’. Onlardan da Allah razı olsun. Kaç defa geldiler, ama baş edemiyorlar. İçeriden 4 tane adam kaçmış” dedi.

Öte yandan binanın tarihi olması nedeniyle Fatih Belediyesi ekipleri tarafından çevresinin saclarla çevrilerek koruma altına aldığı öğrenildi.