Fatih’te 16 yaşındaki gencin öldürüldüğü anlar kamerada

İstanbul Fatih’te motosikletin üzerinde bulunan 2 şüpheliden 1’i tarafından açılan ateş sonucu öldürülen 16 yaşındaki gence saldırı anı kameraya çıktı. Görüntülerde seyir halindeki motosikletten açılan ateş sonucunda genç başından vurulup yere yığılıyor.

Olay, 19 Kasım günü İskender Paşa Mahallesi Simitçi Şakir Sokak’ta saat 02.50’de meydana geldi. İddialara göre, motosikletli iki şüpheliden biri, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı silahını çekerek kaldırımda duran kişilere doğru ateş açtı. Açılan ateş sonucunda başından vurularak ağır yaralanan Kendal Yıldız (16) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda motosikleti kullanan Y.E. gözaltına alındı. Olayda kullanılan silah metruk bir binada bulunurken silahı ateşleyen B.G.’nin kayıplara karıştığı öğrenildi.

Silahlı saldırı kamerada

Silahlı saldırı anına yönelik güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, seyir halindeki motosikletten açılan ateş sonucu başından vurulan Kendal Yıldız’ın yere yığıldığı görülüyor. Ateş açıldığı anda kaçışan insanlar daha sonra Yıldız’a yardıma koşuyor.