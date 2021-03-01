Fatih Terim’i dolandırmaya çalışan sahte valiler tutuklandı

Kendilerini vali olarak tanıtıp aradıkları 11 iş adamını dolandıran ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terimi de dolandırmaya çalışan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’de bulunan iş adamlarının, kendilerini vali ya da vali özel kalem müdürü olarak tanıtan şahıslar tarafından telefonla arandıklarını ve dolandırılmaya çalışıldıkları yönünde şikayetlerde bulunması sonrasında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrasında, ülke genelindeki iş adamlarını telefonla arayıp, kendilerini vali ya da özel kalem müdürü olarak tanıtarak tekerlekli sandalye, lösemili çocukların tedavisi ve entübe cihazı bağışı bahanesiyle para isteyen şahısların kimliklerini tespit etti. Ekipler tarafından Tekirdağ ve İstanbul’da düzenlenen operasyonla 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İş adamlarını dolandırmaya çalıştıkları belirlenen Ş.U. ve K.Y. isimli iki şahsın ise, 2020 yılının sonundan itibaren telefonla aradıkları Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Kahramanmaraş, ve Tekirdağ’daki 11 iş adamından, bağış adı altında 41 bin 600 TL aldıkları belirlendi.

Dolandırılmaya çalışanlar arasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in de olduğu ortaya çıktı. Şahısların telefonla aradıkları Terim’den bağış adı altında para istedikleri ve dolandırıcıların ağına düşmeyen Terim’in polise giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Tespit edilemeyen mağdurların da olduğu tahmin edilen olayla ilgili gözaltına alınan Ş.U. ve K.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan iki şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi.