Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki zincirleme trafik kazası kamerada

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde 27 Aralık’ta meydana gelen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir otomobilde yangın çıkmıştı. 3 kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 27 Aralık’ta gece saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre Lastiği patlayan otomobil köprü üzerinde durmuş, arkadan gelen başka bir otomobil ise duran otomobile vurduktan sonra korkulukları aşarak yanmaya başlamıştı. 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralanmış, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılmış, kazanın ardından Anadolu’dan Avrupa yakasına geçiş yönünde yolun 2 şeridi trafiğe kapatılmıştı. Kaza yapan otomobiller kullanılmaz hale gelirken, kaza nedeniyle oluşan trafik araçların çekici yardımı ile yoldan kaldırılması ile birlikte tekrardan normale dönmüştü.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yolun kenarında duran bir otomobile arkadan gelen başka bir otomobil vuruyor. Ardından savrulan araç korkulukların diğer tarafına geçtikten sonra alev alıyor. 4 aracın karıştığı kaza nedeniyle trafik Anadolu’dan Avrupa Yakası’na geçiş yönüne duruyor.