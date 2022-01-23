Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde tuz tankerine çarpan servis şöförü hayatını kaybetti

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde tuz taşıyan tankere arkadan çarpan servis şöförü hayatını kaybetti. Şöförün cenazesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Köprü üzerinde trafik tek şerite düşürülürken FSM köprüsü Avrupa istikametinde yoğun araç trafiği oluştu.

Kaza, 00.40 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa yakası istikametinde seyir halinde olan tuz tankerine arkasından gelmekte olan 34 FV 0536 plakalı Volkswagen marka servis aracı çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis şöförü bulunduğu yerde hayatını kaybetti. Şöförün sıkışan cenazesi itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekipleri teslim edildi. Kaza sebebiyle FSM Köprüsü Avrupa yakası istikameti 3 şeriti trafiğe kapatıldı. Tek şerite düşen yol sebebiyle köprü girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan servis aracı trafik ekipleri tarafından olay yerinden kaldırıldıktan sonra trafik açıldı.