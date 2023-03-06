Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde kaza: 1 yaralı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde iki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, geçtiğimiz cuma günü saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 AC 4278 plakalı aracıyla seyir halinde olan Ali Alpay, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki 34 BZ 0064 plakalı Volkswagen marka Zafer Aslanbaş idaresindeki araca arkadan çarptı. Olayda Ali Alpay idaresindeki araçta bulunan Güllü Alpay yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alpay’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, yaralı ambulansla Seyrantepe Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kaza sonrası bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.