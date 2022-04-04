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Fatih Süleymaniye’de üç katlı bir binanın girişinde bulunan otoparkta çıkan yangında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle binanın giriş katında hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Burak Elmas: "Olağan Genel Kurul’da alınan karara karşı dava açtığımız haberi tamamen gerçek dışıdır"
Fatih Süleymaniye’de üç katlı bir binanın girişinde bulunan otoparkta çıkan yangında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle binanın giriş katında hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Fatih Süleymaniye’de üç katlı bir binanın girişinde bulunan otoparkta çıkan yangında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle binanın giriş katında hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Fatih Süleymaniye’de üç katlı bir binanın girişinde bulunan otoparkta çıkan yangında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle binanın giriş katında hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Asayiş 04.04.2022, 00:51
Fatih Süleymaniye’de üç katlı bir binanın girişinde bulunan otoparkta çıkan yangında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle binanın giriş katında hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.