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Fatih Karagümrük Spor Kulübü’nün eski başkanına saldırı kamerada
FATİH KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ'NÜN ESKİ BAŞKANI YAŞAR ECİM'İN BEYLİKDÜZÜ'NDE BİR MEKAN ÇIKIŞINDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADIĞI ANLARIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.
Asayiş 18.09.2020, 12:31
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Fatih Karagümrük Spor Kulübü’nün eski başkanı Yaşar Ecim’in Beylikdüzü’nde bir mekan çıkışında silahlı saldırıya uğradığı anların görüntüleri ortaya çıktı.
Fatih Karagümrük Spor Kulübü’nün eski başkanı Yaşar Ecim, 12 Eylül Cumartesi günü Beylikdüzü’nde bir mekan çıkışında silahlı saldırıya uğramış ve bacağından yaralanmıştı. Yaşanan saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir şahıs, Ecim arabaya bineceği sırada koşarak yanına geliyor. Zanlı, Ecim’in bacaklarına doğru defalarca ateş ediyor ve olay yerinden kaçıyor.
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