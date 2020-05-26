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Fatih Beyazıt tramvay durağında erkek cesedi bulundu

İSTANBUL(İHA)- FATİH BEYAZIT TRAMVAY DURAĞINDA, BİR ERKEK ŞAHSIN HAREKETSİZ YATTIĞINI GÖREN GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN HABER VERMESİYLE SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ. SAĞLIK EKİPLERİ YAPTIĞI KONTROLDE 60 YAŞLARINDAKİ KİMLİĞİ BELİRSİZ ŞAHSIN YAŞAMINI YİTİRDİĞİNİ BELİRLEDİ.

Fatih Beyazıt tramvay durağında erkek cesedi bulundu

İSTANBUL(İHA)- FATİH BEYAZIT TRAMVAY DURAĞINDA, BİR ERKEK ŞAHSIN HAREKETSİZ YATTIĞINI GÖREN GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN HABER VERMESİYLE SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ. SAĞLIK EKİPLERİ YAPTIĞI KONTROLDE 60 YAŞLARINDAKİ KİMLİĞİ BELİRSİZ ŞAHSIN YAŞAMINI YİTİRDİĞİNİ BELİRLEDİ.

26 Mayıs 2020 Salı 08:06
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Fatih Beyazıt tramvay durağında erkek cesedi bulundu

Fatih Beyazıt tramvay durağında, bir erkek şahsın hareketsiz yattığını gören güvenlik görevlilerinin haber vermesiyle sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde 60 yaşlarındaki kimliği belirsiz şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay, saat 06.45 sularında Fatih Beyazıt tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah görev değişimi yapan güvenlik görevlisi, erkek bir şahsın yerde hareketsiz yattığını fark etti. Bunun üzerine durumu polise bildirdi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede üzerinde kimliği çıkmayan 60 yaşlarında erkek şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından üzerinde herhangi darp izi bulunmayan şahsın cesedi adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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