Fatih Belediyesi’nin eski belediye araçları alev alev yandı
FATİH BELEDİYESİ’NİN BOŞ BİR ALANDA MUHAFAZA EDİLEN ESKİ BELEDİYE ARAÇLARI GECE SAATLERİNDE HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR SEBEPLE ALEV ALEV YANDI. YANGIN ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLÜRKEN ALEVLER İÇERİSİNDE KALAN ARAÇLAR KÜLE DÖNDÜ. OLAY, SAAT 01:00 SIRALARINDA AKSARAY MAHALLESİ NAMIK KEMAL CADDESİ’NDE ESKİ BELEDİYE ARAÇLARININ MUHAFAZA EDİLDİĞİ ALANDA MEYDANA GELDİ. EDİNİLEN BİLGİYE GÖRE, FATİH BELEDİYESİ’NE AİT BOŞ BİR ARSADA MUHAFAZA EDİLEN ESKİ BELEDİYE ARAÇLARINDA HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR SEBEPLE YANGIN ÇIKTI. YAN YANA BULUNAN ÇOK SAYIDA ARAÇ YOĞUN ALEVLER İÇERİSİNDE KALIRKEN DURUMU GÖREN VATANDAŞLAR İTFAİYEYE HABER VERDİ. ARAÇLARDAKİ YANGIN OLAY YERİNE SEVK EDİLEN ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLÜRKEN ALEVLER İÇERİSİNDE KALAN ARAÇLAR KÜLE DÖNDÜ. POLİS EKİPLERİ İSE YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASIYLA BİRLİKTE OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNARAK YANGININ ÇIKIŞ NEDENİNE İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATTI.
Fatih Belediyesi’nin boş bir alanda muhafaza edilen eski belediye araçları gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple alev alev yandı. Yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken alevler içerisinde kalan araçlar küle döndü.
Olay, saat 01:00 sıralarında Aksaray Mahallesi Namık Kemal Caddesi’nde eski belediye araçlarının muhafaza edildiği alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Belediyesi’ne ait boş bir arsada muhafaza edilen eski belediye araçlarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yan yana bulunan çok sayıda araç yoğun alevler içerisinde kalırken durumu gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Araçlardaki yangın olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken alevler içerisinde kalan araçlar küle döndü. Polis ekipleri ise yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte olay yerinde incelemelerde bulunarak yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.
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