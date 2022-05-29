Fatih Belediyesi’nden Yedikule Zindanlarında Fetih konseri

İstanbul’un Fethi’nin 569’uncu yıldönümü Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen Fetihname ‘Nevbet’i Uyandırmak’ konseri ile kutlandı.

İstanbul’un Fethi’nin 569’uncu yıldönümü Yücel Arzen’in, Kıvami’nin Fetihnamesi’nde yer alan dizelerden bestelediği eserlerden oluşan konserle kutlandı. Yedikule Hisarı’nda gerçekleşen etkinlik, fethin ruhuna özel Mehter Marşları çalınarak başladı. Açılış konuşmalarıyla devam eden programda Yücel Arzen, Fetihname ile ilgili bilgi verdi. Dört bölümden oluşan Fetihnamede Tevhid, Levlake, Fatih’e, Evlad-ı Fatihan’a başlıkları altında gazeller, mesneviler ve türküler dinleyicilere seslendirildi.

Etkinliğe, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, meclis üyeleri, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan yaptığı konuşmada, “İstanbul’un fethinin 569’uncu yıl dönümünün arifesinde fetihle özdeşleşmiş yıllardır kapalı olan Yedikule Hisarı’nda değerli sanatçımız Yücel Arzen konserine teşriflerinizden dolayı şahsım ve belediyemiz adına hepinize hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyorum. Fethin şanlı askerlerini ve şanlı komutanı Fatih Sultan Muhammed’i de yine bu mekanda saygıyla minnetle anıyoruz. Allah onlara rahmet etsin bizlere de onlara layık nesiller olarak iş yapmayı, onlar gibi davranmayı, aynı şuurla hareket edebilmeyi Allah nasip etsin. Fethin askerlerini sadece kahramanlıklarıyla değil, onları aynı zamanda fethin gerçekleşmesini sağlayan üstün bir inanç, azim ve ahlakın insanları olarak da anmamız ve öyle anlamamız gerektiğinin altını bir sefer daha çizmem gerekir. O günkü insanlar kendi dönemlerinin en yüksek bilgisi ve ahlakıyla donanmış insanlardı. Dolayısıyla bu fetih sadece kılıçla yapılan bir fetih değildi. Bilgi, inanç, ahlak ve birçok erdemin de içinde olduğu en sonunda da kılıcın kullanıldığı bir fetihti. İnşallah bugünkü nesil olarak bizler de bu bilgiye, irfana, güce sahip çıkarız” dedi.