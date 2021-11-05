Çiftlik Bank davasının 2 numaralı sanığı Fatih Aydın’ın savcılıktaki ifade işlemi başladı.

Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın, Temmuz ayında Uruguay’da yakalanarak tutuklanmıştı. Geçtiğimiz Salı günü Türkiye’ye iade edilen Aydın’ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyette susma hakkını kullanarak ifade vermeyen Fatih Aydın, sağlık kontrolünün ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi.

Fatih Aydın’ın Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısı Yücel Ertaş tarafından ifadesi alınmaya başladı. Aydın’ın ifadesi barodan alınan avukat eşliğinde alınacak.

Çiftlik Bank’a ilişkin açılan 3 ayrı davada, Fatih Aydın’ın 4 bin 449 kişiyi mağdur ettiği gerekçesiyle "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ve "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" gibi suçlardan toplamda 83 bin 446 yıla kadar hapsi isteniyor.