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Fatih Aksaray Küçüklanga caddesi üzerinde 2 grup arasında silahlı kavga çıktı. İlk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fatih Aksaray Küçüklanga caddesi üzerinde 2 grup arasında silahlı kavga çıktı. İlk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Asayiş 04.07.2022, 15:50
Fatih Aksaray Küçüklanga caddesi üzerinde 2 grup arasında silahlı kavga çıktı. İlk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fatih Aksaray Küçüklanga caddesi üzerinde 2 grup arasında silahlı kavga çıktı. İlk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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