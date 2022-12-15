Fas’ta bina çöktü: 3 ölü

Fas’ın Kazablanka kentinde şiddetli yağışların ardından çöken binada 3 kişi hayatını kaybetti.

Fas’ın liman kenti Kazablanka’da şiddetli yağışların ardından bir binada çökme meydana geldi. Al-Fida-Mers Sultan bölgesinde bulunan binanın çökmesi sonucu çok sayıda kurtarma ekibi olay yerine sevk edildi. Çalışmalar kapsamında enkaz altında kalan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Enkaz altından yaralı halde çıkarılan 2 kişi ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Kazablanka başta olmak üzere Fas’ın birçok kentinde son 24 saattir sağanak yağışlar etkili oluyor.