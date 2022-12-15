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Fas’ta bina çöktü: 3 ölü
Fas’ın Kazablanka kentinde şiddetli yağışların ardından çöken binada 3 kişi hayatını kaybetti.
Asayiş 15.12.2022, 19:18
Fas’ın Kazablanka kentinde şiddetli yağışların ardından çöken binada 3 kişi hayatını kaybetti.
Fas’ın liman kenti Kazablanka’da şiddetli yağışların ardından bir binada çökme meydana geldi. Al-Fida-Mers Sultan bölgesinde bulunan binanın çökmesi sonucu çok sayıda kurtarma ekibi olay yerine sevk edildi. Çalışmalar kapsamında enkaz altında kalan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Enkaz altından yaralı halde çıkarılan 2 kişi ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
Kazablanka başta olmak üzere Fas’ın birçok kentinde son 24 saattir sağanak yağışlar etkili oluyor.