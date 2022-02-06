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Fas’ta 5 günün ardından mahsur kaldığı kuyudan kurtarılan Rayan’dan kötü haber

5 yaşındaki Rayan, yaklaşık 103 saat sonra kurtarma çalışmalarının 5. Gününde düştüğü 32 metrelik kuyudan tekbirler ve dualarla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Rayan’ın vefat ettiği açıklandı. Küçük çocuğun ailesi ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Fas Kralı 6. Muhammed taziyelerini belirtti.

Asayiş 06.02.2022, 00:27
Fas’ta 5 günün ardından mahsur kaldığı kuyudan kurtarılan Rayan’dan kötü haber

5 yaşındaki Rayan, yaklaşık 103 saat sonra kurtarma çalışmalarının 5. Gününde düştüğü 32 metrelik kuyudan tekbirler ve dualarla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Rayan’ın vefat ettiği açıklandı. Küçük çocuğun ailesi ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Fas Kralı 6. Muhammed taziyelerini belirtti.

Fas’ın kuzeyindeki Şafşavan Şehri kırsalındaki Temurt Beldesi İğran Köyü’nde günlerdir süren bekleyiş üzücü haber ile sonuçlandı. 1 Şubat Salı günü Fas saati ile 15:00 sularında evlerinin yakınındaki 32 metrelik sondaj kuyusuna düşen 5 yaşındaki Faslı erkek çocuğu Rayan günler süren kurtarma çalışmalarının ardından kuyudan çıkarıldı. Rayan’ın hayatını kaybetmiş olduğu açıklandı. Küçük çocuğun cenazesi polis ve jandarmanın yoğun güvenlik önlemleri altında oluşturulan koridorla ambulansa alındı.

Fas Kraliyet Sarayı’ndan yapılan açıklamada Kral 6. Muhammed’in küçük çocuğun ailesi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Geçtiğimiz Salı günü evlerinin yakınındaki sondaj kuyusuna düşen 5 yaşındaki Rayan’a ulaşmak için yapılan bütün girişimler sonuçsuz kalınca Çarşamba sabahı kuyuya eş değer derinlikte bir kazı yapılması çalışmalarına başlandı. Kuyuya indirilen bir kamera yardımıyla Rayan’ın hayatta olduğu ancak yaralı olduğu tespit edildi. Ayrıca küçük çocuğun havasız kalmaması için kuyunun içine oksijen verildi.

Rayan’ı kurtarma çalışmaları kısa zamanda Fas’ın en önemli gündem konusu olurken olay dünya basınında da geniş yer buldu. Dünyanın dört bir tarafından insanlar Rayan için dua ederken sosyal medyada defalarca destek kampanyaları yapıldı. Haberlerin yayılması ile kazı alanında büyük bir kalabalık oluştu.

Buldozerler ve iş makineleri ile yapılan kazı, zeminden kaynaklanan zorluklar ve yer yer toprak kaymalarının yaşanması sebebi ile Cuma akşamına kadar devam etti. Daha sonra yatay düzlemde insan gücü ile elle kazılmaya başlandı. Olası toprak kaymalarına karşın büyük ve geniş borularla tünel yapılarak ilerlendi. Ve 103 saatin ardından minik Rayan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Kuyuya açılan tünelin girişinde bekleyen sağlık görevlileri Rayan’ a ilk müdahaleyi yaparak ambulansa aldılar. Başta ailesi ve kurtarma ekipleri olmak üzere sevindirici haber bekleyen herkes yasa boğuldu.

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