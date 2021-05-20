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Faslı turist kadın Taksim Meydanında soyundu

Taksim’de madde aldığı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Faslı Turist kadın çırılçıplak soyundu. Vatandaşların tepkileri sonrası üzeri giydirilen kadın kaçarak gözden kayboldu.

Asayiş 20.05.2021, 09:20 20.05.2021, 11:38
Faslı turist kadın Taksim Meydanında soyundu

Taksim’de madde aldığı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Faslı Turist kadın çırılçıplak soyundu. Vatandaşların tepkileri sonrası üzeri giydirilen kadın kaçarak gözden kayboldu.

Olay, dün akşam saat 19.30’da Taksim Meydanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, madde aldığı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen turist kadın sokakta çıplak soyundu. Soyunan kadın Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi civarında bir süre çıplak halde gezmeye devam etti. Çıplak şekilde gezen turist kadına meydandaki vatandaşlar ve polis tepki gösterdi.

Tepkiler üzerine bir elbise giydirilen genç kadın, koşarak İstiklal Caddesi’nin ara sokaklarında kayboldu.
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