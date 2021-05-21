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Faslı kaçak “Ben Yunanistan’a gideceğim” diyerek polisin yüzünü tırmaladı

Tekirdağ Malkara’da yol ortasında yürüyen Fas asıllı kaçak, trafiği tehlikeye düşürdü. Kendisini engellemeye çalışan polisin üzerine atlayan saldırgan “Ben Yunanistan’a gideceğim” diyerek polis memurunun yüzünü tırmaladı.

Asayiş 21.05.2021, 18:48
Faslı kaçak “Ben Yunanistan’a gideceğim” diyerek polisin yüzünü tırmaladı

Tekirdağ Malkara’da yol ortasında yürüyen Fas asıllı kaçak, trafiği tehlikeye düşürdü. Kendisini engellemeye çalışan polisin üzerine atlayan saldırgan “Ben Yunanistan’a gideceğim” diyerek polis memurunun yüzünü tırmaladı.

Olay, Malkara-Süleymanpaşa yolu üzeri Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Malkara istikametine yol ortasında yürüyen Fas asıllı kaçak, vatandaşların ihbarı üzerine polisi harekete geçirdi. Olay yerine gelen Yiğit Polis Merkezi ekipleri şahsa müdahale etti. Yol ortasında yürümekte direnen saldırgan, kendisini engellemeye çalışan polis memuruna, “Ben Yunanistan’a gideceğim” diyerek yüzünü tırmaladı. Gözaltına alınan Faslı kaçak, savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Fas uyruklu şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Tekirdağ İl Göç İdaresine gönderildi.
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