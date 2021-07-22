Fas üzerinden İspanya’nın Melilla kentine 238 Afrikalı göçmen geçiş yaptı

İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı Melilla kentine 238 Afrikalı göçmen, sınırdaki çitleri aşarak yasa dışı yollarla giriş yaptı.

İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı olan ve İspanya Anayasası’na göre Ceuta (Sebte) ile birlikte özerk il statüsünde olan Melilla kentine Fas’tan 238 göçmenin yasa dışı yollardan giriş yaptığı bildirildi. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, 300’den fazla göçmenin Melilla’yı Fas’tan ayıran 6 metre yüksekliğindeki çiti kancalarla aşmaya çalıştığı, 238’inin sınırın diğer tarafından geçebildiği belirtildi. Göçmenleri durdurmaya çalışan 3 İspanyol Sivil Muhafızından 2’sinin hafif şekilde yaralandığını aktarıldı. Sınırı aşanların, göçmen işlem merkezine götürüldüğü kaydedildi. Afrikalı göçmenler, genellikle ülkelerine iade edilip edilmeyeceklerini ya da İspanya’da kalmaya hak kazanabileceklerini öğrenene kadar bu merkezlerde kalıyor.

Avrupa’ya yasa dışı yollardan girmek isteyen Afrikalı göçmenler, sıklıkla Melilla ve Ceuta’yı kullanıyor

Öte yandan geçtiğimiz Mayıs ayında İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı olan Ceuta (Sebte) kentine 17 Mayıs gecesi yaklaşık 5 bin Faslı göçmen yasa dışı yollardan giriş yapmıştı. İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, 6 bin 500’den fazlasının geri gönderildiğini açıklamıştı. İspanyol yetkililer, Fas güvenlik güçlerini suçlarken, söz konusu durum iki ülke arasında gerilime neden olmuştu.