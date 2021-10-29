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Farklı illerde yapılan eş zamanlı operasyonlarla hırsızlık şüphelileri yakalandı

Eskişehir’de inşaatı devam eden organize sanayi bölgesinden, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 700 bin TL olan 15 ton enerji nakil kablosu çaldıkları iddia edilen şüpheliler, farklı illerde yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Asayiş 29.10.2021, 10:41
Farklı illerde yapılan eş zamanlı operasyonlarla hırsızlık şüphelileri yakalandı

Eskişehir’de inşaatı devam eden organize sanayi bölgesinden, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 700 bin TL olan 15 ton enerji nakil kablosu çaldıkları iddia edilen şüpheliler, farklı illerde yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Sivrihisar ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’nde inşaatı devam eden organize sanayi bölgesinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri ve Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, konuyla ilgili çalışma başlattı. JASAT Dedektif Timlerince, 3 farklı hırsızlık olayı gerçekleştiren 12 şüpheli şahsın kimlikleri tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen 3 şüphelinin, işlemiş oldukları benzer suçlardan dolayı; Lüleburgaz, Silivri ve Kocaeli cezaevlerinde tutuklu oldukları öğrenildi. Kalan 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; İstanbul, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da eş zamanlı icra edilen operasyonlar sonucunda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda; 8 adet cep telefonu, 6 adet sim kart, 1 çift ayakkabı, 1 adet kablo kesme makası ele geçirildi. Yakalandıkları illerden Eskişehir’e getirildikten sonra adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2’si tutuklanırken, kalan 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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