Farklı illerde dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazaları KGYS görüntülerine yansıdı

Türkiye’nin farklı illerinde dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazaları, KGYS kameralarınca kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının kaydettiği, farklı illerde dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazalarının ekim ayı görüntülerini paylaştı. Kameralara yansıyan görüntülerde, kazalarda ışık ihlali, aşırı hız ve sürücülerin trafik kurallarına uymadıkları gözlemlenirken, kazaların çoğunun motosiklet ve scooter kazaları olması dikkat çekti. Motosikletlerin aralardan seyretmesi, scooter sürücülerinin ise kavşaklarda ani çıkışları ve dikkatsizlikten kaynaklanan kazalarda kimi zaman yayalar olumsuz etkilendi, kimi zamanlarda araçlarda maddi hasar oluştu. Korku dolu anların yaşandığı kazalar Amasya, Şanlıurfa, Kütahya, Tokat, Samsun, Sakarya, Malatya, İstanbul, Hatay, Eskişehir ve Bayburt’ta anbean kaydedildi.