Fare gibi girdiği marketten 100 bin liralık malzeme çalarak kayıplara karıştı

Elazığ’da bir hırsız, sabaha doğru boyunluk ile yüzünü kapatarak fare gibi girdiği marketten 100 bin liralık malzemeleri çalarak kayıplara karıştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Kültür Mahallesi’nde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen hırsız, sabaha doğru marketin küçük penceresini kırarak içeri girdi. Market içerisinde yanında getirdiği çöp poşetlerine sigara, 2 adet cep telefonu ve nakit paraları alan hırsız 2 saate yakın kaldığı markette poşetleri doldurup çıkarak kayıplara karıştı. Sabah marketi açmak için markete gelen iş yeri Mehmet Aktı, markette hırsızlık yapıldığını anlayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yapılan çalışmaların ardından kaçan hırsızın yakalanması için çalışma başlatırken, market sahibi, hırsızın girdiği yerleri kapatmak için yeni tedbirler aldı.

7 senedir buranın işletmesini yaptığını belirten Mehmet Aktı, "Bundan 6 sene önce de bizim iş yerimize girilmişti. Herhangi bir kalıntıya rastlanmadı. Akabinde 3 gün önce yine iş yerime girdiler. 100 bin liranın üzerinde bir zararım var. Telefon, sigara ve nakit paramız çalındı. 3 gün geçmesine rağmen henüz bir gelime olmadı. Malı geçtik can güvenliğimiz de tehlike altındadır. Masrafım 100 bin liranın üzerinde sigara, nakit para ve 2 adet cep telefonu ve verilen zarar olmak üzere 100 bin liranın üzerinde bir masrafım var. Emniyet mensuplarının bu konu üzerinden bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Küçük esnafın zaten bittiği noktadayız” dedi.