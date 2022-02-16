Falyalı cinayetine ilişkin soruşturmada 2 şüpheli için ek gözaltı
KKTC’de uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Halil Falyalı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmanın İstanbul ayağında gözaltına alınan şüphelilerden 2’si hakkında savcılıktan ek gözaltı süresi istendi. İlk operasyonda yakalanan 3 şüpheli için de ek süre alınmıştı.
KKTC’de uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Halil Falyalı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmanın İstanbul ayağında gözaltına alınan şüphelilerden 2’si hakkında savcılıktan ek gözaltı süresi istendi. İlk operasyonda yakalanan 3 şüpheli için de ek süre alınmıştı.
Kumarhane işletmecisi Falyalı, 8 Şubat’ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kentine bağlı Çatalköy bölgesinde evine giderken şoförü ile birlikte otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.
Söz konusu cinayete ilişkin yürütülen soruşturmanın İstanbul ayağında 3’ü 9 Şubat’ta, diğer 3’ü de 12 Şubat günü olmak üzere 6 şüpheli yakalanmıştı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Mustafa Söylemez ile Mehmet Faysal Söylemez’in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüştü.
İfade işlemi süren zanlılardan Mehmet Faysal Söylemez ve bir şüpheli ek gözaltı süresi alınmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.