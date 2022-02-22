Falyalı cinayeti zanlısı Mustafa Söylemez’in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kentinde 8 Şubat’ta şoförü ile birlikte uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Halil Falyalı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. İstanbul’da yakalanan Mustafa Söylemez’in havalimanındaki görüntüleri ile Metin S.’nin polisteki ifadeleri ortaya çıktı.

Kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, şoförü Murat Demirtaş ile birlikte 8 Şubat Salı günü KKTC’nin Girne kenti Çatalköy mevkiinde uğradığı silahlı saldırıda pusuya düşürülerek öldürülmüştü. Cinayetin ardından KKTC güvenlik birimleri ile Türk polisinin yaptığı ortak çalışmada çok sayıda belde ve delillere ulaşılmıştı.

Zanlılar dün mahkemeye sevk olmuştu

Soruşturmanın İstanbul ayağında gözaltına ve İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki ifade işlemleri tamamlanan Mustafa Söylemez, ağabeyi Faysal Söylemez ve Abdülhamit Ç., Ender Y., Cengiz Ş., Ahmet N.M., Metin S. ile Celal B. adlı 8 şüpheli Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk olmuştu. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan Mustafa Söylemez, Faysal Söylemez, Abdülhamit Ç., Ender Y. ve Cengiz Ş. tutuklanmış, Ahmet N.M., Metin S. ile Celal B. ‘adli kontrol’ hükümleri uygulanarak salıverilmişti.

KKTC dönüşü Bakırköy’de kahvaltı salonunda bir araya gelmişler

KKTC polisinin verdiği bilgiler üzerine İstanbul’da Organize Polisince yakalanan ve dün mahkemece tutuklanan zanlılardan Mustafa Söylemez’in, cinayetin hemen ardından Ercan Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na geliş görüntüleri ve kente geldikten sonra İstanbul’da ilk olarak Metin S. ile buluştuğu görüntüleri ortaya çıktı. Söylemez’in, dün ‘adli kontrolle’ serbest bırakılan Metin S. ile 9 Şubat’ta Bakırköy’deki bir kahvaltı salonunda buluştukları ileri sürülürken, S.’nin telefonundan ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez’i aradığı ve iki kardeşin uzun süre konuştukları iddia edildi.

Güvenlik kamera kayıtları

Kahvaltı salonunda bir araya gelen Mustafa Söylemez ile şüphelilerden Metin S.’nn fotoğraflarının yer aldığı görsellerde, kahvaltı salonunda aynı kadre birlikte yürürken görülüyor.