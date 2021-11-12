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Falezlerden düşüp mahsur kalan kadın için kendi hayatını hiçe saydı

Antalya’da falezlerden düşerek kayalıklarda mahsur kalan kadın, yaklaşık 3 saatlik operasyonla kurtarıldı. Kadının yanına inen bir temizlik işçisi ise, kıyafetlerini çıkartıp üşümemesi için verdiği yaralı kadını kendi canını hiçe sayıp kurtarma çalışmalarına baştan sona katıldı.

Asayiş 12.11.2021, 11:27
Falezlerden düşüp mahsur kalan kadın için kendi hayatını hiçe saydı

Antalya’da falezlerden düşerek kayalıklarda mahsur kalan kadın, yaklaşık 3 saatlik operasyonla kurtarıldı. Kadının yanına inen bir temizlik işçisi ise, kıyafetlerini çıkartıp üşümemesi için verdiği yaralı kadını kendi canını hiçe sayıp kurtarma çalışmalarına baştan sona katıldı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Falez 3 Parkı’nda sabah saat 08.00 sıralarında yaşandı. Yürüyüş yapan vatandaşlar kayalıklardan yardım isteyen bir kadının sesini duydu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ekipleri ve deniz polisi sevk edildi. Bu sırada parkta görev yapan Muratpaşa Belediyesi temizlik işçisi Sabri Altınışık (48), 25 metre yüksekliğindeki sarp ve kayalık bölgede bulunan kadını görüp yanına indi. Üşüdüğünü söyleyen kadına üzerinden çıkardığı montunu veren Altınışık, ekiplerin kurtarma çalışmalarını beklemeye başladı. İsminin Nilüfer Işık olduğu öğrenilen kadının başından bir an olsun ayrılmayan Altınışık, bölgeye gelen itfaiye ve polis ekiplerine falezlerden nereden inecekleri konusunda da yardımcı oldu. Falezlere ip yardımıyla inen itfaiye erleri, kadını sedyeye almak için çalışmaya başladı. Yaralı kadın, itfaiye ve Altınışık’ın yardımıyla önce sedyeye alındı, ardından ipe bağlandı. Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu sedyedeki kadın, vatandaşların ipi çekmesiyle bölgeden alındı. Yaralı kadın, 112 Acil Servis ekiplerinde özel bir hastaneye kaldırıldı.

Süpürge yaparken yaralı kadın olduğunu fark ettiğini ve hemen aşağıya indiğini belirten Altınışık, “Üşümesin diye montumu verdim. İtfaiyeciler gelmeden sırtımda yukarıya taşımak istedim. Ama kırıkları olabileceğini düşündüğüm için taşımadım. Kendi işimi bıraktım ama iş önemli değil. İşi her zaman yaparız. Kendimizi de tehlikeye attık ama sıkıntı değil. Önemli olan bir canı kurtarmaktı” dedi.

Kurtarma çalışmalarını izleyen Serhat Ürek, temizlik işçisi Altınışık’ın büyük bir fedakarlık yaptığına dikkat çekerek, “Polis ve itfaiye gelmeden kadına ilk müdahaleyi temizlik işçisi yaptı. Büyük bir fedakarlık yaptı. Allah razı olsun” diye konuştu.

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