banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
TBMM Başkanı Şentop'un oğlu Ömer Asım 20 ayda hafız oldu
TBMM Başkanı Şentop'un oğlu Ömer Asım 20 ayda hafız oldu
Azerbaycan'da Cumhuriyet Günü mehter marşıyla kutladı
Azerbaycan'da Cumhuriyet Günü mehter marşıyla kutladı
650 milyar dolarlık ABD'li iki fon Türkiye'den çekiliyor
650 milyar dolarlık ABD'li iki fon Türkiye'den çekiliyor
Sedat Peker operasyonunda 3 gözaltı daha
Sedat Peker operasyonunda 3 gözaltı daha

Falezlerde otururken 20 metre yükseklikten denize düşen genci, deniz polisi kurtardı

Antalya’da 20 metre yükseklikteki falezlerde otururken dengesini kaybederek denize düşen genç adam, deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Asayiş 29.05.2021, 16:30
Falezlerde otururken 20 metre yükseklikten denize düşen genci, deniz polisi kurtardı

Antalya’da 20 metre yükseklikteki falezlerde otururken dengesini kaybederek denize düşen genç adam, deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 13.55 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı falezler kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, falezlere gelip kayalık alanda oturan Ümit S., dengesini kaybederek 20 metre yükseklikten denize düştü. Ümit S.’nin denize düştüğünü fark edenler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olaya yerine kısa sürede gelen Deniz Polisi, genci can simidiyle kurtararak bota aldı. Kaleiçi Yat Limanına getirilen Ümit S., burada hazır bekletilen ambulansla tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Bilinci açık olan gencin, kaburgalarında ağrı yaşadığı öğrenildi.
Yorumlar (0)
19°
parçalı bulutlu