Falezler üzerindeki manzara keyfi hastanede bitti

Antalya’da falezler üzerine manzara izlemeye çıkan kişi dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten kayalık alana düştü. Denizden alınamayan şahıs itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 22.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı Falezlerde meydana geldi. 39 yaşındaki Uğur Üstün, akşam saatlerinde manzara izlemek için falezler üzerine geldi. Bir süre burada fotoğraf çekip, manzara izleyen Üstün, biranda dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten kayalık alana düştü. ‘Yardım edin’ seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şahsa karadan ulaşılamaması ihtimaline karşın, deniz polisinden de yardım istendi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye, ilk olarak Üstün’ün yerini belirledi ve kurtarma çalışmalarına başladı. Halat sistemi ile Üstün’ün yanına ulaşan itfaiye ilk müdahalenin ardından kaşık sedyeye aldığı yaralı şahsı yukarı çekmeye başladı. Vatandaşların da yardımıyla Üstün, güvenli bölgeye çıkarıldı. Ambulansa alınan Uğur Üstün, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin başarılı kurtarma çalışmalarını vatandaşlar alkışla kutladı. Bazı meraklı vatandaşlar ise çalışmaları meraklı gözlerle takip etti.