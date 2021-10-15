Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından kararın bozulması üzerine tekrar yargılanmalarına başlanan 19 sanığın yer aldığı faili meçhul cinayetler davasına devam edildi.

‘Yeşil’ kod adlı Mahmut Yıldırım ve eski İçişleri Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar’ın aralarında bulunduğu 19 sanığın yargılanmasına Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesince devam edildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 1. Dairesi, 5 Nisan’da eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, emekli Yarbay Korkut Eken ve eski özel harekat polisi Ayhan Çarkın’ın da aralarında bulunduğu 19 sanık hakkındaki beraat kararını bozmuştu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin davayı bozma ilamına karşı görüşünü açıklayan mahkeme, BAM kararına direnme hakkı bulunmaması yönünden bozma kararı doğrultusunda uygulama yapılacağını belirtti. Müşteki avukatları, gazeteci Kutlu Adalı cinayetinde de benzer silahların kullanıldığını söyleyerek, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker’in tanık olarak dinlenilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Enver Ulu’nun talimatla ifadesinin alınmasına, Atilla Peker’in tanık olarak dinlenilmesine ve aralarında Mehmet Ağar’ın da bulunduğu 19 sanığın duruşma salonunda hazır edilmelerine karar vererek duruşmayı 21 Ocak 2022 tarihine erteledi.