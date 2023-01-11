Fahrettin Altun’a hakaretten yargılanan Canan Kaftancıoğlu hakkında beraat

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a hakaret ettiği gerekçesiyle ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ suçundan yargılandığı davada beraat etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapsi istenen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun yargılanmasına devam edildi. Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Canan Kaftancıoğlu ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan Fahrettin Altun’un avukatı Sezgin Tunç, “Şikayetimiz devam etmektedir. Sanık Canan Kaftancıoğlu üzerine atılı suçu işlemiştir, bu sabittir. Müvekkile yönelik kaçak işler yapma, kaçak işler peşinde koşma, dolandırıcılık ve devletin nüfuzunu kullanma şeklinde suç isnadı içeren ifadeler kullanmıştır. Bu nedenle sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Savcı mütalaasını tekrar etti

Cumhuriyet Savcısı, daha önceden verilen mütalaayı tekrar ettiğini belirtti. Mütalaada, sanık Kaftancıoğlu’nun ifade özgürlüğünü aşacak şekilde isnatlarda bulunduğu gerekçesiyle ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ suçundan 2 yıl 4 aya kadar cezalandırılması istenmişti.

“Kesinlikle hakaret etmedim”

Mütalaaya ilişkin söz verilen Canan Kaftancıoğlu, “Bütün vakıf arazileri 2 yıllığına kiraya veriliyorken yargılama konusu arazinin katılana 10 yıllığına kiraya verilmesi devletin nüfuzunu kötüye kullanmaktır. Katılan tarafından kaçak inşaat yapılmıştır. Söz konusu yapının kaçak olduğu anlaşıldıktan sonra yıkımına müteakip aynı gün sözleşme yapılmıştır. Ben katılan tarafa kesinlikle hakaret etmedim. CHP İl Başkanı olarak 16 milyon İstanbullunun iradesi gereği boğazın ön görünümünde olan bir araziye çivi bile çakmanın yasak olduğu bir durumda katılan tarafından yapılan kaçak yapıyı kamuoyuna duyurdum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

“Yaptığı açıklama eleştiri mahiyetindedir”

Sanık Kaftancıoğlu avukatı ise, “Müvekkilim yapmış olduğu görevi nedeniyle kamuoyunu bilgilendirmiştir. Yaptığı açıklama eleştiri mahiyetindedir, hakaret kastı bulunmamaktadır. Üstelik muhatabın üst düzey bir bürokrat olduğu düşünüldüğünde eleştirinin sert olması da kaçınılmazdır” diyerek Kaftancıoğlu’nun beraatine karar verilmesini talep etti.

Mahkemeden beraat kararı

Son sözü sorulan sanık Canan Kaftancıoğlu, “Ben gerçeği söylemek dışında hiçbir şey yapmadım” diyerek beraatini istedi. Davayı karara bağlayan mahkeme, sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.