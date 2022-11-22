Faciayı önleyen şehit öğretmenin ailesine Türk bayrağı

Gaziantep’in Karkamış ilçesine gerçekleşen roketli saldırıda görev yaptığı Kocatepe ilkokulunda büyük bir faciayı önleyen şehit öğretmen Ayşenur Alkan’ın ailesine Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin tarafından Türk bayrağı verildi.

Suriye’nin kuzeyinden PKK-YPG terör örgütü tarafından gerçekleştirilen roketli saldırıda, görev yapan ve öğrencileri sığınağa yerleştirdikten sonra dışarıda kalan kimse bulunup bulunmadığını kontrol ederken düşen roket nedeniyle şehit olan Ayşenir Alkan’ın acılı ailesine Milli Eğitim bakan yardımcısı Osman Sezgin tarafından Türk bayrağı teslim edildi. Aileye sabır dileyen Bakan Yardımcısı Sezgin, "Ayşegül öğretmenimizin canından daha kıymetli vatanı, bayrağı, kitabı vardı. O değerler uğruna canını verdi. O artık, bütün milletin öğretmeni, bütün milletin bayrağı. Bugün milletin gönlüne, kalbine gömüldü. Uğrunda öldüğümüz, gölgesinde duyduğumuz, şehitlerimizin kanıyla şekillenmiş olan bayrağımızı emanet ediyor, Ayşenur öğretmenimizin de bayrak olduğunu bir kez daha ifade ediyorum. Ayşe nur öğrencimizin yetiştirdiği öğrencilerle, Ayşenur öğretmenimizin taşıdı bayrağı zirvelere dikmeyi Allah nasip etsin" diye konuştu. Bakan Yardımcısı Sezgin, şehit öğretmen Ayşenur’un babası Mustafa Alkan, şehidin kardeşleri Muhammet ile Yunus Alkan’ın babasını alnından öperek, Türk bayrağını teslim etti.

Programda göz yaşlarını tutamayan baba Mustafa Alkan ve 2 oğlu, Türk bayrağını öperek teslim aldı.