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Faciayı benzinlik istasyonundaki kepçe önledi

Kastamonu’nun Daday ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası korku dolu anlar yaşattı. Yoldan çıkan otomobil, benzin istasyonuna gelirken kenarda bekleyen kepçeye çarptı. Olası facianın önüne geçilmiş oldu.

Asayiş 20.10.2021, 14:54
Faciayı benzinlik istasyonundaki kepçe önledi

Kastamonu’nun Daday ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası korku dolu anlar yaşattı. Yoldan çıkan otomobil, benzin istasyonuna gelirken kenarda bekleyen kepçeye çarptı. Olası facianın önüne geçilmiş oldu.

Edinilen bilgiye göre, Daday istikametinden Kastamonu istikametine giden İlhan O. yönetimindeki 37 EH 996 plakalı otomobil, önünde seyir halinde bulunan traktörü sollamak üzereyken henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak anayol üzerinde bulunan benzinlik istasyonunun bahçesine yöneldi. Benzinlik istasyonunun bahçesinde park halinde bulunan kepçeye vurarak duran otomobilin sürücüsü, vatandaşların yardımıyla araçta sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Daday Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İstasyonda park halinde bulunan kepçe ise otomobilin benzinlik ve tüp istasyonuna vurmasına engel olarak olası bir facianın önüne geçmiş oldu.

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