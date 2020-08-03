Facianın yaşandığı tekne sahibi serbest, kaptan adliyeye sevk edildi
İZMİR'İN FOÇA İLÇESİNDE TEKNENİN BATMASI SONUCU 4 KİŞİ ÖLDÜ, 6 KİŞİ DE YARALANDI. BATAN TEKNENİN SAHİBİ SERBEST BIRAKILIRKEN, OLAYIN ARDINDAN GÖZALTINA ALINAN EGEM İSİMLİ TEKNEYİ KULLANAN KAPTAN ADEM D. İSE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.
İzmir’in Foça ilçesinde teknenin batması sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Batan teknenin sahibi Adem D. serbest bırakılırken, olayın ardından gözaltına alınan Egem isimli tekneyi kullanan kaptan adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre olay dün İzmir’in Foça ilçesi Hayırsız Ada açıklarında meydana geldi. İddiaya göre Adem D.’nin sahibi olduğu ’Egem’ ismindeki tekne, Kumburnu mevkiinden denize açıldı. Saat 16.30 sıralarında Hayırsız Adası yakınlarında seyir halindeyken alabora olduğu bildirilen tekne battı. Teknede bulunan Şennur Avcı, Sermin Özerman (38), Elifnaz Özerman (16) ve Çınar Ege Göksoy (9) boğularak yaşamını yitirirken, 8 yaşındaki S.G. isimli çocuk denizde kayboldu. 5 metre uzunluğunda olduğu öğrenilen teknede can yeleği bulunmadığı iddia edildi. 4 kişilik olduğu öğrenilen tekneye 10 yolcu alan kaptan ise olayın ardından yüzerek karaya çıktığı ve kayıplara karıştığı öğrenildi. Ekipler tarafından bulunarak gözaltına alınan kaptan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan teknenin sahibi Adem D. ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili Foça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.
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