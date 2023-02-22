Facianın eşiğinden dönülen kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde üç kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Mermer Kavşağı’nda meydana geldi. R.B. idaresindeki 34 GAP 992 plakalı otomobil ile E.S. idaresindeki 67 AAZ 194 plakalı araç Gerede istikametine seyir halindeyken kavşaktan dönüş yapan 14 KP 631 plakalı otomobile çarptı. Kazada S.Ç., B.S. ve E.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde Eskipazar ilçesine dönüş yapmak isteyen Mercedes marka otomobile iki aracın çarptığı görülüyor.