Faciadan kıl payı dönüldü

Zonguldak’ta kontrolden çıkan kamyonet evin önünde bulunan duvara çarptı. Faciadan dönülen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kapuz Mahallesi Uzunkum Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 67 AN 358 plakalı kamyonet, Kilimli istikametinden Zonguldak istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkıp yolun karşısında bulunan evin yanındaki duvara çarptı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kazada araç içinde sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 112 sağlık ekipleri araç içinde sıkışan yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye ekipleri yolun kenarında askıda kalan aracı vinç yardımıyla çekerek kurtardı. Kaza nedeniyle aksayan trafik kamyonetin çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.