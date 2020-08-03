Facia ’geliyorum’ demiş: 4 kişilik tekneye 9 yolcu almış
İZMİR'İN FOÇA İLÇESİNDE İÇERİSİNDEKİ 10 YOLCUYLA BATAN TEKNEDE FACİA ADETA 'GELİYORUM' DEMİŞ. 4 KİŞİLİK OLDUĞU ÖĞRENİLEN TEKNEYE 10 YOLCU ALAN VE OLAYIN ARDINDAN KAYIPLARA KARIŞAN TEKNE SAHİBİ HER YERDE ARANIYOR.
İzmir’in Foça ilçesinde içerisindeki 10 yolcuyla batan teknede facia adeta ’geliyorum’ demiş. 4 kişilik olduğu öğrenilen tekneye 9 yolcu alan ve olayın ardından kayıplara karışan tekne sahibi her yerde aranıyor.
Edinilen bilgiye göre olay Hayırsız Ada açıklarında meydana geldi. İddiaya göre Adem D. adlı şahsa ait olan ’Egem’ ismindeki tekne Kumburnu mevkiinden denize açıldı. Saat 16.30 sıralarında Hayırsız Adası yakınlarında seyir halindeyken alabora olduğu bildirilen tekne battı. Teknede bulunan Şennur Avcı, Sermin Özerman (38), Elifnaz Özerman (16) ve Çınar Ege Göksoy(9) boğularak yaşamını yitirirken, 8 yaşındaki S.G. isimli çocuk denizde kayboldu.
4 kişilik tekneye 10 yolcu almış
Öte yandan batan teknenin özel bir tekne olmasına rağmen ücret karşılığında yolcu taşıdığı öne sürüldü. Ayrıca 5 metre uzunluğunda olduğu öğrenilen teknede can yeleği de bulunmadığı iddia edildi. 4 kişilik olduğu öğrenilen tekneye 10 yolcu alan tekne sahibi Adem D.’nin göz göre göre faciaya davet çıkardığı bildirildi.
Şahıs her yerde aranıyor
Olayın ardından yüzerek karaya çıktığı ve kayıplara karıştığı öğrenilen tekne sahibi Adem D. emniyet ekipleri tarafından her yerde aranıyor. Olayla ilgili Foça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.
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