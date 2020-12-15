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Fabrikayı bir gece de boşaltıp kayıplara karıştılar

Gaziantep’te, 70 işçinin çalıştığı ambalaj fabrikası, bir gecede sökülerek götürüldü. Mesaiye gelen işçiler boş fabrikayı görünce hayatlarının şokunu yaşadı.

Asayiş 15.12.2020, 10:29
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Fabrikayı bir gece de boşaltıp kayıplara karıştılar

Gaziantep’te, 70 işçinin çalıştığı ambalaj fabrikası, bir gecede sökülerek götürüldü. Mesaiye gelen işçiler boş fabrikayı görünce hayatlarının şokunu yaşadı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde uzun yıllardır ambalaj ve etiket üretimi yapan "Yükseliş’ adlı firma hafta sonu tüm çalışanlarına makineler bakıma girecek" diyerek izin verdi.

Hafta başı itibariyle işe gelmeye hazırlanan işçiler servisin gelmemesiyle kendi imkanlarıyla fabrikaya ulaştı. İşe başlamak için fabrikaya giren işçiler tüm makinelerin sökülerek götürüldüğünü fark etti. Patronlara ulaşamayan işçiler içeride kalan 45 günlük maaşları ile tazminatlarını alabilmek için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yaşanan durum karşısında ne yapacağını şaşıran işçilerin, firma sahipleri son zamanlarda birçok işçisine ise, ‘durum biraz kötü diyerek kredi kullandırdığını iddia ettiler.

Boş fabrika karşılarında görenler ilk önce polise daha sonra savcılığın yolunu tuttu. Şikayetçi olan işçiler biran evvel firma sahiplerinin paralarını ödemelerini istedi.

Fabrika işçisi Cengiz Kileci, patronlarının makineleri sattığını ve kendilerine hiçbir bilgi verilmediğini belirterek, “Şu an bekliyoruz, maaşlarımız var, tazminatlarımız var, yıllık izinlerimiz var” diyerek mağduriyetlerini ifade etti.

Bir başka çalışan Ahmet Fırat ise, makinelerinin taşınmasının Cuma akşamı meydana geldiğini belirterek, “Akşam 18.30 gibi beni aradılar ve bana ‘fabrikadan olup bitenden haberiniz var mı’ dediler. Normalde 10 saat çalışıyoruz. O gün erken çıkmıştık, 4’de çıkmıştık. Bende arkadaşa ‘her hangi bir sorun yoktu biz çıkarken’ dedim. Ama o sıralarda bu makineler taşınmaya başlanmış ama nereye taşındı bilmiyoruz. Telefonla arıyoruz cevap yok, patrona zaten ulaşamıyoruz. Yani bu adam ortaya çıkıp bize bir ödeme yapmazsa bir gerçekten perişanız” dedi.

Fabrikada halen çalışan olarak görüldükleri için her hangi bir şikayeti yapamadıklarını belirten Fırat, ne yapacaklarını şaşırdıklarını söyledi. İşçi Ahmet Fırat, makinelerin söküldüğünü görenlerin ise silahlı kişiler tarafından tehdit edildiğini iddia etti.

Tüm makine ve ekipmanları sökülerek boşaltılan fabrikanın çalışanları birçok işçinin kıyafetlerinin dahi götürüldüğünü ifade ettiler. Mağdur olan işçiler biran evvel kendilerine yardım edilerek sorunun çözülmesini istiyorlar.
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