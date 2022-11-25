Fabrikanın talaş silosunda yangın

Bursa’nın İnegöl ilçesi Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Orman ürünleri fabrikasının talaş silosunda yangın çıktı.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Organize sanayi bölgesi Cumhuriyet Mahallesi Yıldırım Caddesinde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasının talaş silosunda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden fabrika çalışanları itfaiye haber verdiler. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince 1 saat süren çalışma sonucu söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.