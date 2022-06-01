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Fabrikanın buhar kazanı patladı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Gaziantep’te bir halı fabrikasının boya kısmındaki buhar kazanında patlama meydana geldi. Büyük paniğe neden olan patlama sonrası ortalık savaş alanına dönerken patlamada ağır yaralanan yabancı uyruklu işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralanan diğer işçinin ise tedavisi sürüyor.

Asayiş 01.06.2022, 12:55
Fabrikanın buhar kazanı patladı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Gaziantep’te bir halı fabrikasının boya kısmındaki buhar kazanında patlama meydana geldi. Büyük paniğe neden olan patlama sonrası ortalık savaş alanına dönerken patlamada ağır yaralanan yabancı uyruklu işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralanan diğer işçinin ise tedavisi sürüyor.

Olay, Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir halı fabrikasının boya kısmında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre fabrikanın boya kısmındaki buhar kazanı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patladı. Patlama sonucunda fabrikanın arka kısmındaki duvarın bir kısmı yıkılırken buhar kazanının parçaları çevreye saçıldı. Fabrikada ve çevrede büyük paniğe neden olan patlamada buhar kazanından kopan parçalar fabrikanın arka kısmındaki caddeye düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamada ağır yaralanan Ahmet Marai ile Semih Musso 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yaşamını yitirdi

Patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekiplerini hızlı müdahalesiyle büyümenden söndürülürken polis ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Güvenlik amaçlı fabrikanın arkasındaki cadde trafiğe kapatıldı. Hastanede tedavi altına alınan Semih Musso doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı işçi Ahmet Marai’nin tedavisi sürerken Semih Musso’nun cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis ekipleri yaşanan patlamayla ilgili inceleme başlattı.

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