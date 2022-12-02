Fabrikanın bahçesinde işçinin koluna yorgun mermi isabet etti

Samsun’da fabrikanın bahçesinde bir işçi, koluna yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralandı.

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesinde bulunan Örnek Sanayi Sitesi’nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fabrikanın bahçesinde çalışan işçilerden Ü.K.’nin (41) koluna kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla açılan ateş sonucu yere düşen yorgun mermi isabet etti. Sol kolundan yaralanan Ü.K. ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.