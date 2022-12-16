Fabrikanın bacası alev aldı, faciadan dönüldü

Bursa’da bir fabrikanın bacasında çıkan yangın kısa sürede söndürülürken facianın eşiğinden dönüldü.

Kestel ilçesi Barakfaki Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren kumaş boyama fabrikasının baca kısmında yangın çıktı. Alevlerin gökyüzünü kapladığını gören vatandaşlar hemen Bursa Büyükşehir İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri baca kısmında çıkan yangına hemen müdahale etti. Yangın fabrikayı sarmadan kısa sürede söndürülürken büyük bir faciadan dönüldü. Yangında her hangi can ve mal kaybı yaşanmadı.