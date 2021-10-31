Fabrikadan hırsızlıktan 2 kişiye adli kontrol

Samsun’da aynı fabrikadan ikinci kez hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi’nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, söz konusu fabrikadan 2 Ekim’de yaklaşık 30 kilo bakır çalındı. Aynı hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen Y.C.S. ile T.G. aynı fabrikaya gidip bu kez de 60 kilo daha bakır çalınca suçüstü yakalandı. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan Y.C.S. ve T.G. Tekkeköy Polis Merkezi’ne teslim edildi. Sorgulanmalarının ardından Samsun Adliyesine sevk edilen Y.C.S. ve T.G. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.