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Fabrika’dan bakır kablo çalan hırsız jandarmadan kaçamadı

Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir işyerinden bakır kablo çalan şahıs jandarma ekiplerinin takibi sonucunda yakalandı.

Asayiş 23.09.2021, 18:42
Fabrika’dan bakır kablo çalan hırsız jandarmadan kaçamadı

Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir işyerinden bakır kablo çalan şahıs jandarma ekiplerinin takibi sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Pınarçay Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir işyerinden kablo hırsızlığı meydana geldiğinin bildirilmesi üzerine İl Merkez Jandarma Komutanlığı ve JASAT dedektifleri tarafından çalışmalara başlatıldı. Olay yeri ve çevresinde inceleme yapan Jandarma Suç Araştırma Timi şüpheli bir aracın Organize Sanayi Bölgesi’nde çıkış yaptığı tespit edilerek, aracın gidebileceği güzergahlar üzerinde çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonunda araç boş bir arazide terkedilmiş halde bulundu. Araç sürücü olduğu belirlenen şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Terkedilen araçta yapılan incelemede işyerinden çalınan 500 kilogram bakır kablo ile hırsızlık olayında kullanılan 2 adet demir testere, 1 adet kerpeten ve 1 adet demir kesme makası ele geçirildi.

Ele geçirilen bakır kablolar işyeri sahibine teslim edilirken hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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