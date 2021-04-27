banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Tam kapanmada alkol satışı yasak olacak
Tam kapanmada alkol satışı yasak olacak
Esnaftan tam kapanma için talep listesi
Esnaftan tam kapanma için talep listesi
Asgari ücrette artış emri!
Asgari ücrette artış emri!
Milyonlarca çalışana yargıdan bir kötü haber daha!
Milyonlarca çalışana yargıdan bir kötü haber daha!

Fabrikadaki patlamada ölen işçi son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde döküm fabrikasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 12 günlük yaşam savaşını kaybeden işçi, toprağa verildi.

Asayiş 27.04.2021, 14:45
2
Fabrikadaki patlamada ölen işçi son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde döküm fabrikasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 12 günlük yaşam savaşını kaybeden işçi, toprağa verildi.

Olay, 15 Nisan günü Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Bulvarı’nda bulunan Anadolu Döküm Sanayi A.Ş.’ye ait fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, döküm fabrikasında kullanılan kazanın patlaması sonucu yangın çıktı. Patlama sonrasında yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Patlama sebebiyle çatıya sıçrayan alevlerle çıkan yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Patlamada yaralanan 8 işçi, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olarak hastaneye kaldırılan 2 kişiden biri olan döküm ocağı sorumlusu Mesut Tunç, 12 gündür tedavi gördüğü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Evli ve 3 çocuk babası Tunç’un cenazesi, Hacıosman Mahallesi Bağdat Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Körfez Mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Tunç’un ailesi, iş arkadaşları ve yakınları katıldı. Cenazeye katılan Başkan Söğüt, hayatını kaybeden Tunç’un ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Yorumlar (0)
19°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?