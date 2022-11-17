Fabrikada kuyuda baygınlık geçiren 6 işçiden 1’i hayatını kaybetti

Amasya’nın Merzifon ilçesinde bir yağ fabrikasının arıtma ünitesi kuyusuna onarım yapmak için girip baygınlık geçiren 6 işçiden 1’i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde meydana gelen kazada yetkililerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İşçiler Sinan Kaplan, Mehmet Kalem, Hüseyin Ay, Emrullah Özer, Ceyhan Ayvalı ve Aydın Şenyüz ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan 46 yaşındaki Hüseyin Ay, sevk edildiği Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İşçilerden 3’ünün tedavisi Merzifon’da sürerken, 1 işçi Samsun’a sevk edildi. 1’i ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

İşçilerin metan gazından zehirlendiği şüphesi üzerinde durulurken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.